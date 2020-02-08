اعتقال 4 مواطنين أتراك حاولوا سرقة محال لبيع المصوغات الذهبية في السليمانية

أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية اعتقال 4 مواطنين أتراك حاولوا سرقة محال لبيع المصوغات الذهبية.



وقالت في بيان ان شرطة قضاء سيد صادق القت القبض على المتهمين متلبسين بالجرم المشهود، حيث صادرت هذه القوات ، سيارة وعددا من معدات الحفر وبعض المستلزمات الأخرى التي بحوزة المتهمين".



وأشار البيان إلى أن "المتهمين الأربعة حاولوا سرقة عدد من محال بيع المصوغات الذهبية والفرار إلى تركيا، لكن قوات الشرطة تمكنت من إحباط مخططهم واعتقالهم جميعا وإحالتهم إلى قاضي التحقيق.