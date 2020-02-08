الاستخبارات العسكرية تقبض على اثنين من الارهابيين في الموصل

أعلنت الاستخبارات العسكرية عن القاء القبض على اثنين من الارهابيين في الموصل.



وقال بيان للمديرية " ان مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦القت القبض على أثنين من الارهابيين في سيطرة الكوير جنوب شرق نينوى وسيطرة الشهيد سبهان شرق الموصل ، وهما من العناصر التي قدمت دعما معلوماتيا لداعش ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب.