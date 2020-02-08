وزير الموارد المائية يؤكد : وضعية السدود في عموم العراق بحالة جيدة جدا

أكد وزير الموارد المائية جمال العادلي " ان وضعية السدود في عموم العراق بحالة جيدة جدا ولدينا خزين مائي كاف لتأمين المياه لكافة الاراضي الزراعية".



وقال بيان للوزارة " ان العادلي ووفد مرافق له زار سدي خاصة جاي والعظيم في محافظتي كركوك وديالى للاطلاع على الاجراءات التشغيلية المتخذة من قبل ادارة السدين واعمال التأهيل والصيانة في سد العظيم لاصلاح الاضرار التي تعرض لها بسبب الاعمال التخريبية لعصابات داعش الارهابية وكذلك الاطلاع على الخزين المائي المتحقق للعام الحالي ".



واوضح الوزير " ان وضعية السدود في عموم العراق بحالة جيدة جدا ولدينا خزين مائي كاف لتأمين المياه لكافة الاراضي الزراعية المروية ومن المؤمل تحقيق انتاج زراعي يفوق ماتحقق في العام الماضي لاسيما في المحاصيل الاستراتيجية الحنطة والشعير ومحصول الشلب.