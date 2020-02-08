الصحة النيابية تدعو إلى “تحرك فوري” للحد من الإصابات السرطانية

دعت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية النائبة عن كتلة صادقون اكتفاء الحسناوي، السبت، الحكومة الى التحرك الفوري لإيجاد حلول سريعة للحد من ازدياد حالات السرطان في البلاد، فيما انتقدت إجراءات الطمر الاشعاعي.



وقالت الحسناوي في تصريح صحفي إن “هناك ارتفاعا كبيرا في إصابة العراقيين بأمراض السرطان دون إيجاد الحلول المناسبة”، مبينة أن “إحدى أسباب الإصابة بالسرطان هو الطمر غير الصحي”.



واضاف “من المعيب ونحن في عام ٢٠٢٠ والعراق لازال يعمل على الطمر الإشعاعي”، مشيرة إلى أن “من المعيب حتى على الخبراء الذين يعملون في المجال الإشعاعي لأنهم لم يجدوا طريقة صحيحة للتخلص من قضية الطمر الإشعاعي”.



وكانت لجنة الصحة والبيئة النيابية أعلنت في وقت سابق، عن وجود ارتفاع كبير في الحالات السرطانية المكتشفة حديثا في المحافظات الجنوبية نتيجة المخلفات الحربية.