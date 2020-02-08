الكناني: علاوي مطالب بكشف الساعين للمحاصصة أمام الشعب

أكد النائب أحمد الكناني على ضرورة أن يكشف رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عن الكتل الساعية للمحاصصة أمام الشعب.



وقال الكناني في تصريح صحفي إن "على القوى السياسية أن تترك مصالحها الشخصية والحزبية من أجل مصلحة العراق العليا"، مشيراً إلى أن "تكليف علاوي هو انفراج للعملية السياسية بعد ما مرت بعدة مشاكل وأزمات".



وأضاف أن "في حال اعتذر رئيس الوزراء المكلف عن الاستمرار في التكليف بتشكيل حكومة فهذا يُعقد المشهد أكثر".