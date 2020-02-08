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السبت, 08 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 08 شباط 2020 01:34 م

الزيادي يكشف عن طبيعة حوارات رئيس الوزراء المكلف ووقت طرح كابينته الوزارية على البرلمان

بدر-الزيادي (1)
كشف النائب عن كتلة سائرون البرلمانية بدر الزيادي طبيعة حوارات رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي ووقت طرح الكابينة الوزارية على مجلس النواب".

وقال الزيادي في تصريح  صحفي ان محمد علاوي باشر برفقة فريق من مستشاريه بلقاء عدد من اعضاء مجلس النواب القدماء وبدرجة اقل من الدورة الحالية ، وكذلك عدد من الشخصيات الامنية والثقافية وممثلين عن المتظاهرين ، لبلورة مطالبهم ومعرفة طبيعة مطالب المتظاهرين ، كما التقى بعدد من المرشحين للوزارات من المستقلين ".

واوضح " ان رئيس الوزراء المكلف سيطرح كابينته الوزارة الجديدة على مجلس النواب قبل يوم 25 شباط الحالي ، مرجحا موافقة البرلمان عليها ، لاسباب كثيرة اهمها الوضع السياسي في البلد الذي لا يتحمل المزيد من المماطلة وتاخير تشكيل الحكومة وايضا ضغط المرجعية الدينية والشارع العراقي ، والاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية في البلد.
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