ميليشيات تستهدف منزل متظاهر بعبوة صوتية في الناصرية

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، اليوم السبت، بأن ميليشيات قامت باستهداف منزل متظاهر بعبوة صوتية في مدينة الناصرية.



وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "المجهولين استهدفوا منزل أحد المتظاهرين بعبوة صوتية في قضاء سوق الشيوخ بمدينة الناصرية".



وأضاف، أن "الاستهداف لم يسفر عنه خسائر بشرية"، مشيراً إلى أن "الاستهداف نتج عنه أضرار مادية فقط".