"كورونا" يلغي ودية العراق وفيتنام

اعلن باسل كوركيس المدير الاداري للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم ، ان مباراة فيتنام التجريبية مهددة بالالغاء نتيجة تفشي وباء "كورونا" في بلدان جنوب شرق آسيا .



وقال كوركيس في تصريح صحفي :" ان المباراة التي من المقرر ان يخوضها منتخبنا امام نظيره الفيتنامي قد تلغى، وفق المعطيات الحالية والظروف التي تحيط بالعالم اجمع نتيجة تفشي وباء "كورونا" الذي انتشر بشكل مخيف في بلدان جنوب شرق آسيا "، مبينا انه :" وفق الاحصائيات المعلنة في الاعلام فقد سجلت فيتنام 11 اصابة بهذا المرض حتى الآن".



واضاف :" ان المباراة الودية باتت شبه ملغاة، وينبغي علينا البحث عن مباراة اخرى للوقوف على جاهزية جميع لاعبي منتخبنا الذي تنتظره مباراة مهمة في 31 آذار المقبل امام هونغ كونغ على ملعب الاخير".

