تفجير شاحنة مفخخة في الرطبة

ضبطت قوة من الاستخبارات العسكرية شاحنة مفخخة وقامت بتفجيرها تحت السيطرة في قضاء الرطبة غرب محافظة الأنبار.

وذكر بيان للمديرية انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى وبالتعاون مع استخبارات لواء ٥٣ من الوصول الى شاحنة مفخخة بعبوات على شكل جلكانات معبأة بمادة الـ c4 في قضاء الرطبة".



وأضاف ان القوة "قامت بمساعدة الجهد الهندسي للفرقة بتفجيرها تحت السيطرة ودون حدوث اضرار