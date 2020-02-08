ترامب : بيلوسي خرقت القانون بتمزيقها خطابي الرسمي

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، انتهكت القانون عندما مزقت نسخة من خطابه في الكونغرس.



وقال ترامب، في تصريحات صحفية : هذا أمر مرعب. ما فعلته بيلوسي غير قانوني على الإطلاق لأن هذه الوثيقة رسمية.



وشدد على ان: بيلوسي انتهكت القانون في تصرف غير محترم ليس بالنسبة إلى النواب فقط بل للولايات المتحدة كلها.

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