ترامب ينفي إقالة كبير موظفي البيت الأبيض

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه : سيبقي على كبير موظفي البيت الأبيض، ميك مولفاني في منصبه.



واكد في تصريحات للصحفيين بعد انتشار شائعات تفيد بأن ترامب ينوي إقالة مولفاني لاعتقاده بأنه عمل ضده خلال محاكمة العزل : أنه لا صحة لهذه التقارير.



وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، بتبرئة ترامب من تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس حيث أعطى المجلس 52 صوتا لصالح ترامب على التهمة الأولى مقابل 48 صوتا يرون أن الرئيس مذنب، أما بالنسبة للتهمة الثانية صوت 53 عضوا بتبرئة ترامب.

