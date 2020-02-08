مفوضية حقوق الإنسان : استشهاد أكثر من 540 شخصا منذ بداية التظاهرات

أعلنت مفوضية حقوق الانسان عن استشهاد 543 شخصًا على الأقل منذ بداية التظاهرات في العراق في الأول من تشرين الأول الماضي.



وبحسب بيان للمفوضية استشهد 543 شخصا منذ انطلاق التظاهرات بينهم 276 في بغداد وحدها منهم 17 من عناصر الأمن.



واضافت كانت هناك 2700 عملية توقيف بحق نشطاء، لا يزال 328 منهم قيد الاحتجاز.



واشارت المفوضية الى ان عمليات الاغتيال طالت 22 ناشطا، بينما فقد أثر 72 آخرين يعتقد أن بعضهم لا يزالون محتجزين لدى الجهات التي قامت باعتقالهم.