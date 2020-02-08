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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 08 شباط 2020 11:50 ص

مفوضية حقوق الإنسان : استشهاد أكثر من 540 شخصا منذ بداية التظاهرات

مفوضية-حقوق-الانسان-العراقية
أعلنت مفوضية حقوق الانسان عن استشهاد 543 شخصًا على الأقل منذ بداية التظاهرات  في العراق في الأول من تشرين الأول الماضي.

وبحسب بيان للمفوضية استشهد 543 شخصا منذ انطلاق التظاهرات بينهم 276 في بغداد وحدها منهم  17 من عناصر الأمن.

واضافت كانت هناك 2700 عملية توقيف بحق نشطاء، لا يزال 328 منهم قيد الاحتجاز.

واشارت المفوضية الى ان عمليات الاغتيال طالت 22 ناشطا، بينما فقد أثر 72 آخرين يعتقد أن بعضهم لا يزالون محتجزين لدى الجهات التي قامت باعتقالهم.
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