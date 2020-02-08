نجاة مسؤول بميليشيا كتائب حزب الله من محاولة اغتيال



نجا المسؤول في ميليشيا كتائب حزب الله هاشم الكندي من محاولة اغتيال مساء امس شرقي بغداد.



وقال شهود عيان ان الكندي الذي يتراس مركز الهدزف للتحليل السياسي التابع لكتائب حزب الله نجا من محاولة اغتيال تعرض لها في منطقة الطالبية شرقي بغداد.