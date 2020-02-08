نجاة مسؤول بميليشيا كتائب حزب الله من محاولة اغتيال

نجا المسؤول في ميليشيا كتائب حزب الله هاشم الكندي من محاولة اغتيال مساء امس شرقي بغداد. وقال شهود عيان ان الكندي الذي يتراس مركز الهدزف للتحليل السياسي التابع لكتائب حزب الله نجا من محاولة اغتيال تعرض لها في منطقة الطالبية شرقي بغداد. Copy أخبار متعلقة العراقيون يرحبون بالقصف الأمريكي لميليشيات ماعش.. ويطالبون بحل الجماعات الإرهابية بعد اقتحام السفارة الأميركية في بغداد.. ترامب يتوعد إيران بدفع "الثمن الباهظ" مهاجمة السفارة الامريكية .. وكلاء ايران يعلنون الحرب بالوكالة ونقل الصراع للساحة العراقية عناصر من حزب الله العراقي وتنظيم ماعش الإرهابي يهاجمون السفارة الأمريكية في بغداد الإرهابي أبو علي الخزعلي قتلته ضربات واشنطن بالعراق.. مقرب من سليماني ولعب دورا في تهجير السنة ميليشيا تابعة لايران تعد العدة "رسميا" للنزول الى الشارع العراقي