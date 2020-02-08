حرائق هائلة في غابات شمال إيران

أعلنت وكالة "ارنا" الايرانية، اليوم السبت، عن حرائق هائلة اندلعت في الغابات الواقعة بمحافظة غيلان شمال البلاد، وتسعى الحكومة إلى محاولة السيطرة عليها.

وقال رئيس قسم الموارد الطبيعية في محافظة غيلان، جابر حسيني، بأن "معظم حرائق الغابات اندلعت في محافظة غيلان، التي تقع شمال البلاد، وتقوم الحكومة الإيرانية بمحاولة السيطرة على تلك الحرائق، التي امتدت إلى مناطق اخرى".

وأضاف ان "الحرائق اندلعت في غابات مدينة تالش، وهي منطقة حرجة وتحاول الوكالات الحكومية احتواء تلك الحرائق"، مبينا ان "الحدائق امتدت إلى غابات أخرى منها مناطق (جوكندان وبي سرا ونارنجدول وخرجيكل وبيرهرات تالش).

وأوضح أنه "تم احتواء حرائق الغابات، باستثناء كتل رودبار، وأنه في الوقت الحالي تقوم السلطات الإيرانية بمحاولة السيطرة على بقية الحرائق"، مؤكدا ان "السيطرة على تلك الحرائق صعب للغاية في ظل سرعة الرياح".

ومن جانب اخر نقلت الوكالة على لسان رئيس وحدة المحافظة على الموارد الطبيعية في غيلان، محمد قرباني، إنه "تم حرق حوالي ستة هكتارات من مساحة الغابات في المقاطعة خلال الساعات السبع الماضية، وأن وجود قوات الإطفاء في الوقت المناسب حال دون انتشار الحرائق".