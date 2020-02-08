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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 08 شباط 2020 11:37 ص

المحمداوي يحذر من كارثة في ميناء أم قصر

جمال-المحمداوي-1-810x463

حذر النائب عن محافظة البصرة، جمال المحمداوي، اليوم السبت، من كارثة صحية قد تحصل في ميناء أم قصر جراء دخول السفن الصينية إلى الميناء، داعيا إلى إرسال فرق صحية بأسرع وقت.

 وقال المحمداوي في بيان صحافي، إنّ " دخول السفن والبواخر القادمة من الصين بكوادر صينية أو فلبينية إلى ميناء أم قصر ومن دون أي فحوصات لاحتمال إصابتهم بفايروس كورونا قد يسبب انتشار هذا الفيروس في عموم العراق".

وأضاف أن "بعض الدول ترفض دخول هذه البواخر إلى موانئها لاحتمال نقل الفايروس لأراضيها ولكنها تدخل إلى ميناء ام قصر دون أدنى فحوصات أو عمليات تطهير صحي ".

ودعا المحمداوي وزارة الصحة إلى الإسراع في توجيه لجان طبية إلى الميناء لإجراء الفحوصات والتأكد من سلامة الكوادر الصينية أو غيرها القادمة من الصين لتجنب دخول هذا الفايروس إلى الميناء".

وأكد ضرورة "إيجاد فرق صحية في عموم المنافذ البحرية العراقية لدرء أي مخاطر من دخول الفيروس سواء عبر البضائع أو المسافرين أو غيرهم القادمين من المناطق التي ينشر فيها هذا الوباء الخطير".

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