ضبط حاوية محملة بأدوية بشرية منتهية الصلاحية في ميناء أم قصر الجنوبي

ضبطت هيئة المنافذ الحدودية /منفذ ميناء أم قصر الجنوبي حاوية حجم (40) قدما بداخلها أدوية بشرية منتهية الصلاحية .
وذكر بيان للهيئة : تم عملية الضبط وفق معلومات مؤكدة من مركز كمرك خور عبد الله بالتعاون والتنسيق المشترك بين قسم البحث والتحري بالهيئة وشعبة الاستخبارات الفنية في المنفذ .
واضاف : تم تنفيذ قرار قاضي تحقيق أم قصر والكشف على الحاوية وهي من ضمن الحاويات المتروكة وتبين وجود أدوية بشرية منتهية الصلاحية بداخلها.
وذكر بيان للهيئة : تم عملية الضبط وفق معلومات مؤكدة من مركز كمرك خور عبد الله بالتعاون والتنسيق المشترك بين قسم البحث والتحري بالهيئة وشعبة الاستخبارات الفنية في المنفذ .
واضاف : تم تنفيذ قرار قاضي تحقيق أم قصر والكشف على الحاوية وهي من ضمن الحاويات المتروكة وتبين وجود أدوية بشرية منتهية الصلاحية بداخلها.