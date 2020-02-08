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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 08 شباط 2020 11:36 ص

ضبط حاوية محملة بأدوية بشرية منتهية الصلاحية في ميناء أم قصر الجنوبي

ميناء ام قصر
ضبطت هيئة المنافذ الحدودية /منفذ ميناء أم قصر الجنوبي حاوية حجم (40) قدما بداخلها أدوية بشرية منتهية الصلاحية .

وذكر بيان للهيئة : تم عملية الضبط وفق معلومات مؤكدة من مركز كمرك خور عبد الله بالتعاون والتنسيق المشترك بين قسم البحث والتحري   بالهيئة  وشعبة  الاستخبارات الفنية في المنفذ .

واضاف : تم تنفيذ قرار  قاضي تحقيق أم قصر والكشف على الحاوية وهي من ضمن الحاويات المتروكة وتبين وجود أدوية بشرية منتهية الصلاحية بداخلها.
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