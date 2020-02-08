ضبط حاوية محملة بأدوية بشرية منتهية الصلاحية في ميناء أم قصر الجنوبي

ضبطت هيئة المنافذ الحدودية /منفذ ميناء أم قصر الجنوبي حاوية حجم (40) قدما بداخلها أدوية بشرية منتهية الصلاحية .



وذكر بيان للهيئة : تم عملية الضبط وفق معلومات مؤكدة من مركز كمرك خور عبد الله بالتعاون والتنسيق المشترك بين قسم البحث والتحري بالهيئة وشعبة الاستخبارات الفنية في المنفذ .



واضاف : تم تنفيذ قرار قاضي تحقيق أم قصر والكشف على الحاوية وهي من ضمن الحاويات المتروكة وتبين وجود أدوية بشرية منتهية الصلاحية بداخلها.

