​أكثر من (96) ألف مسافر تنقلوا من وإلى مطار بغداد الدولي خلال الشهر الماضي

أعلن وزير النقل عبدالله لعيبي عن احصائية بعدد المسافرين من والى محطة مطار بغداد الدولي خلال شهر كانون الثاني الماضي.



وقال في بيان للوزارة : أن عدد الرحلات التي سجلها الناقل الوطني بلغت 628 رحلة وبنسب امتلاء ايجابية لطائرات الشركة العامة للخطوط الجوية التي قصدت مختلف القطاعات الداخلية والاقليمية والدولية.



واضاف لعيبي: أن إجمالي عدد المسافرين بلغ 96,966 مسافرا توزعوا على الرحلات المغادرة بواقع 45021 مسافرا في حين بلغ عدد المسافرين القادمين 51945 مسافرا وكانت النسبة الاكبر فيها للرحلات الخارجية الى قطاع دبي حيث بلغ عدد المسافرين 10,396 مسافرا في حين سجل قطاع أربيل أعلى الاعداد الخاصة بالرحلات الداخلية وبواقع 16,896 مسافرا

