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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 08 شباط 2020 11:27 ص

القبض على ثلاثة متهمين بالإرهاب بينهم امرأة في المعقل وسط البصرة

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القت مفارز شعبة مكافحة اجرام المعقل في البصرة القبض على ثلاثة متهمين بالإرهاب بينهم  امرأة  .

وذكرت قيادة شرطة البصرة في بيان " بناء على معلومات استخبارية دقيقة وبعد المتابعة والمراقبة تمكنت مفارز اجرام المعقل من القبض على متهمين اثنين وامرأة  (احدهما من سكنة السماوة منطقة القشلة)   مطلوبين وفق المادة / 4 ارهاب.

 واضاف البيان  انه " تم احالة  المتهمين الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم.
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