القبض على ثلاثة متهمين بالإرهاب بينهم امرأة في المعقل وسط البصرة

القت مفارز شعبة مكافحة اجرام المعقل في البصرة القبض على ثلاثة متهمين بالإرهاب بينهم امرأة .



وذكرت قيادة شرطة البصرة في بيان " بناء على معلومات استخبارية دقيقة وبعد المتابعة والمراقبة تمكنت مفارز اجرام المعقل من القبض على متهمين اثنين وامرأة (احدهما من سكنة السماوة منطقة القشلة) مطلوبين وفق المادة / 4 ارهاب.



واضاف البيان انه " تم احالة المتهمين الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم.

