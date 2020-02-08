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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 08 شباط 2020 11:23 ص

وزير الدفاع الأمريكي يصف قرار اغتيال سليماني بالسهل

جيمس ماتيس وزير الدفاع الامريكي
وصف وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، قرار اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في الثالث من كانون الثاني الماضي قرب مطار بغداد بالقرار السهل بالنسبة له.

واعتبر إسبر خلال محاضرة في جامعة جون هوبكينز حول إيرانم حسب صحيفة واشنطن تايمز/  أن اغتيال سليماني كان ردا جيدا على تصرفات إيران السيئة.

وكرر وزير الدفاع الأمريكي ما أعلنته بلاده سابقا، أن سليماني كان يخطط لهجمات جديدة تستهدف المصالح والقوات الأمريكية.

واضاف اسبر إن الولايات المتحدة تواجه تهديدات مستمرة من دول مثل إيران، وكوريا الشمالية ويجب أن نكون حذرين دائما من هذه الدول.

وتابع: على مر السنين، كانت يد قاسم سليماني ملطخة بدماء آلاف الأمريكيين، وكثيرين آخرين، وضمن ذلك الشعب الإيراني.
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