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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 08 شباط 2020 11:15 ص

اتحاد الملاكمة يحتفي بأبطال " الفن النبيل"

اتحاد الملاكمة

احتفى الاتحاد المركزي للملاكمة بالانجازات التي حققها ابطال اللعبة عربيا وقاريا، في الفترة الاخيرة، واقام احتفالية خاصة حضرها وزير الشباب  احمد رياض ونخبة من الشخصيات الرياضية ووسائل الاعلام.

وقال امين سر اتحاد الملاكمة علي عبد الزهرة :" ان ابطالنا يستحقون كل التقدير والاحترام بعد المجهودات والنتائج التي حققوها خارجيا واسهموا في تعزيز سمعة اللعبة ورفع علم البلاد وعزف النشيد الوطني بوصولهم الى منصات التتويج ".

واضاف :"  ان اتحاد الملاكمة واهل الشأن قطفوا الثمار بعد المنهاج والتخطيط والدعم المتواصل لمنتخباتنا الوطنية، اذ عملوا ما في وسعهم لاعادة رياضة الفن النبيل الى سابق عهدها، وفعلا حقق ابطالنا افضل النتائج ، اخرها حصد 6 اوسمة ملونة ضمن البطولة العربية بفئة الناشئين، التي اقيمت في الكويت".
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