أخيرا .. الكهرباء تفكر بالاستغناء عن استيراد الغاز والطاقة من إيران !

أعلنت وزارة الكهرباء، عن سعيها لوضع خطة "وقودية" تغني البلاد عن استيراد الغاز والطاقة من ايران.



وقال المتحدث باسم الوزارة احمد العبادي:" ان العقوبات الاميركية التي فرضت على ايران تنص على عدم توريد الغاز والمشتقات النفطية الى جميع دول العالم ومن ضمنها العراق".



واشار الى :" ان وزارة الكهرباء اوضحت سابقاً الجوانب الفنية والخدمية في حال ايقاف استيراد الغاز والطاقة من ايران ، وان ذلك سيؤثر تأثيراً سلبياً في تردي منظومة الكهرباء وساعات تجهيز الطاقة"، مبيناً :" ان العراق ينتج ما يقارب 4500 الى 5000 ميغا واط بالاعتماد على الغاز الايراني، بالاضافة الى ما يقارب الـ 1100 الى 1200 ميغا واط من الطاقة المستوردة من ايران ".

