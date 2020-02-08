أخيرا .. الكهرباء تفكر بالاستغناء عن استيراد الغاز والطاقة من إيران !

أعلنت وزارة الكهرباء، عن سعيها لوضع خطة "وقودية" تغني البلاد عن استيراد الغاز والطاقة من ايران.
وقال المتحدث باسم الوزارة احمد العبادي:" ان العقوبات الاميركية التي فرضت على ايران تنص على عدم توريد الغاز والمشتقات النفطية الى جميع دول العالم ومن ضمنها العراق".
واشار الى :" ان وزارة الكهرباء اوضحت سابقاً الجوانب الفنية والخدمية في حال ايقاف استيراد الغاز والطاقة من ايران ، وان ذلك سيؤثر تأثيراً سلبياً في تردي منظومة الكهرباء وساعات تجهيز الطاقة"، مبيناً :" ان العراق ينتج ما يقارب 4500 الى 5000 ميغا واط بالاعتماد على الغاز الايراني، بالاضافة الى ما يقارب الـ 1100 الى 1200 ميغا واط من الطاقة المستوردة من ايران ".
وقال المتحدث باسم الوزارة احمد العبادي:" ان العقوبات الاميركية التي فرضت على ايران تنص على عدم توريد الغاز والمشتقات النفطية الى جميع دول العالم ومن ضمنها العراق".
واشار الى :" ان وزارة الكهرباء اوضحت سابقاً الجوانب الفنية والخدمية في حال ايقاف استيراد الغاز والطاقة من ايران ، وان ذلك سيؤثر تأثيراً سلبياً في تردي منظومة الكهرباء وساعات تجهيز الطاقة"، مبيناً :" ان العراق ينتج ما يقارب 4500 الى 5000 ميغا واط بالاعتماد على الغاز الايراني، بالاضافة الى ما يقارب الـ 1100 الى 1200 ميغا واط من الطاقة المستوردة من ايران ".