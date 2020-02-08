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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 08 شباط 2020 11:08 ص

أخيرا .. الكهرباء تفكر بالاستغناء عن استيراد الغاز والطاقة من إيران !

وزير الكهرباء
أعلنت وزارة الكهرباء، عن  سعيها لوضع خطة "وقودية" تغني البلاد عن استيراد الغاز والطاقة من ايران.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد العبادي:" ان العقوبات الاميركية التي فرضت على ايران تنص على عدم توريد الغاز والمشتقات النفطية الى جميع دول العالم ومن ضمنها العراق".

واشار الى :" ان وزارة الكهرباء اوضحت سابقاً الجوانب الفنية والخدمية في حال ايقاف استيراد الغاز والطاقة من ايران ، وان ذلك سيؤثر تأثيراً سلبياً في تردي منظومة  الكهرباء وساعات تجهيز الطاقة"، مبيناً  :" ان العراق ينتج ما يقارب 4500 الى 5000 ميغا واط بالاعتماد على الغاز الايراني، بالاضافة الى ما يقارب الـ 1100 الى 1200 ميغا واط من الطاقة المستوردة من ايران ".
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