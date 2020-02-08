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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 08 شباط 2020 11:05 ص

المشروع الوطني لتشغيل الشباب ينطلق من جامعة ذي قار

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أعلن  رئيس جامعة ذي قار يحيى الخفاجي عن وصول وفد من وزارة التخطيط واللجنة التنسيقية للمشروع الوطني لتشغيل الشباب الى الجامعة.

وقال الخفاجي  في تصريح صحفي :" ان  اللجنة وصلت الى المحافظة  لعقد اجتماع في رئاسة الجامعة مع هيئة الاستثمار وغرفة التجارة ومديرية التخطيط ، لتدارس الفرص والامكانيات المتاحة لبدء انطلاق الاعمال في المشروع الوطني لتشغيل الشباب من محافظة ذي قار ".

واضاف :" ان الجامعة ابدت استعدادها لتوفير كل متطلبات نجاح المشروع ليكون بوابة خير لخريجي الجامعة الباحثين عن فرص عمل "، لافتا الى :" ان جامعة ذي قار ستعلن مواعيد اقامة ورشة عمل للشباب الخريجين لشرح تفاصيل المشروع وكيفية الاستفادة منه ".

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