المشروع الوطني لتشغيل الشباب ينطلق من جامعة ذي قار

أعلن رئيس جامعة ذي قار يحيى الخفاجي عن وصول وفد من وزارة التخطيط واللجنة التنسيقية للمشروع الوطني لتشغيل الشباب الى الجامعة.



وقال الخفاجي في تصريح صحفي :" ان اللجنة وصلت الى المحافظة لعقد اجتماع في رئاسة الجامعة مع هيئة الاستثمار وغرفة التجارة ومديرية التخطيط ، لتدارس الفرص والامكانيات المتاحة لبدء انطلاق الاعمال في المشروع الوطني لتشغيل الشباب من محافظة ذي قار ".



واضاف :" ان الجامعة ابدت استعدادها لتوفير كل متطلبات نجاح المشروع ليكون بوابة خير لخريجي الجامعة الباحثين عن فرص عمل "، لافتا الى :" ان جامعة ذي قار ستعلن مواعيد اقامة ورشة عمل للشباب الخريجين لشرح تفاصيل المشروع وكيفية الاستفادة منه ".



