خبير اقتصادي : العجز في الموازنة " كارثي "





استبعد الخبير الاقتصادي صالح الهماش التصويت على الموازنة خلال النصف الاول من العام الجاري، مبينا :" ان نسبة العجز ستنخفض عن ماهو مقدر جراء عدم تمويل بعض المشاريع، لكن ذلك سيضر بالاقتصاد العراقي ".



وقال الهماش في تصريح صحفي :" ان رئيس الوزراء الجديد محمد توفيق علاوي قد لايتمكن من تسليم الموازنة الى البرلمان، وحتى ان تمكن فأنها لن تحصل على التصويت قبل انتهاء النصف الاول من العام الجاري ".



واضاف :" ان نسبة العجز في الموازنة ستنخفض عن المعلن ، 48 تريليون دينار، خاصة ان العراق لديه دوار في الاموال المخصصة للمحافظات اضافة الى ان الموازنة سيتأخر تقديمها ".



واوضح :" ان العجز الطبيعي في الدول الاخرى يصل الى 10 % ، لكن مايحصل في العراق عجز يصل الى 27 % وهو عجز كارثي ".

