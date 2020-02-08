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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 08 شباط 2020 10:53 ص

خبير اقتصادي : العجز في الموازنة " كارثي "

الموازنة


استبعد الخبير الاقتصادي صالح الهماش التصويت على الموازنة خلال النصف الاول من العام الجاري، مبينا :" ان نسبة العجز ستنخفض عن ماهو مقدر جراء عدم تمويل بعض المشاريع، لكن ذلك سيضر بالاقتصاد العراقي ".

وقال الهماش في تصريح صحفي :" ان  رئيس الوزراء الجديد محمد توفيق علاوي قد لايتمكن من تسليم الموازنة الى البرلمان، وحتى ان تمكن فأنها لن تحصل على التصويت قبل انتهاء النصف الاول من العام الجاري ".

واضاف :" ان  نسبة العجز في الموازنة ستنخفض عن المعلن ، 48 تريليون دينار، خاصة ان العراق لديه دوار في الاموال المخصصة للمحافظات اضافة الى ان  الموازنة سيتأخر تقديمها ".

واوضح :"  ان العجز الطبيعي في الدول الاخرى يصل الى 10 % ، لكن مايحصل في العراق عجز يصل الى 27 % وهو عجز كارثي ".
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