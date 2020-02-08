حزب بارزاني يعترف : ندعم علاوي لأنه من " البيت الشيعي " !



أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني آرام بالاتي:" ان الحزب الديمقراطي لم يناقش ملف الحقائب الوزارية في حكومة علاوي" ، مبينا :" ان مايهم الحزب حاليا هو انقاذ العراق من وضعه المزري ".



وقال بالاتي في تصريح صحفي :" ان الحزب الديمقراطي الكردستاني ابدى دعمه لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي كونه من اختيار البيت الشيعي ، وهذا المنصب يعود اليهم ".



واضاف :" ان الدعم المقدم لعلاوي مشروط بانتشال العراق من الازمة الراهنة وتنفيذ طلبات المتظاهرين وارضاء الشارع العراقي".



وبين بالاتي :" ان الحزب الديمقراطي الكردستاني لن يثقل كاهل رئيس الوزراء المكلف ، ولن يختلف كثيرا بشأن الكابينة الوزارية "، مؤكدا :" ان الديمقراطي لم يناقش مع علاوي ملف الحقائب الوزارية او المناصب، وسلط اهتمامه في المرحلة الراهنة على انقاذ العراق من الوضع المزري الذي يعيشه ".

ع د

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