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السبت, 08 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 08 شباط 2020 10:41 ص

حزب بارزاني يعترف : ندعم علاوي لأنه من " البيت الشيعي " !

الحزب-الديمقراطي-الكردستاني

أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني آرام بالاتي:"  ان الحزب الديمقراطي لم يناقش ملف الحقائب الوزارية في حكومة علاوي" ، مبينا :" ان مايهم الحزب حاليا هو انقاذ العراق من وضعه المزري ".

وقال بالاتي في تصريح صحفي :" ان الحزب الديمقراطي الكردستاني ابدى دعمه لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي كونه من اختيار البيت الشيعي ، وهذا المنصب يعود اليهم ".

واضاف :" ان الدعم المقدم لعلاوي مشروط بانتشال العراق من الازمة الراهنة وتنفيذ طلبات المتظاهرين وارضاء الشارع العراقي".

وبين  بالاتي :" ان  الحزب الديمقراطي الكردستاني لن يثقل كاهل رئيس الوزراء المكلف ، ولن يختلف كثيرا بشأن الكابينة الوزارية "، مؤكدا :" ان الديمقراطي لم يناقش مع علاوي ملف الحقائب الوزارية او المناصب، وسلط اهتمامه في المرحلة الراهنة على انقاذ العراق من الوضع المزري الذي يعيشه ".
ع د
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