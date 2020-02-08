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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 08 شباط 2020 03:00 ص

الموارد المائية : مرحبا بالسيول القادمة

وزارة الموارد المائية
أكد وزير الموارد المائية جمال العادلي، استعداد الوزارة لمواجهة أي كمية من السيول في فصل الشتاء الحالي.

وقال العادلي للصحفيين خلال زيارته الى سد دربنديخان  شمالي العراق:" ارتأينا تفقد السد بعد دخوله الخدمة ، حيث قررنا اصلاحه من قبل كوادرنا فقط واستخدام آلياتنا ، وفعلاً تم تأهيله واصلاحه وبقي فقط تبليط الطريق المؤدي إلى السد دون الحاجة لصرف الاموال والاستعانة بالخارج ، وكلنا ثقة بكفاءاتنا العراقية، فاليوم السد يعمل بكامل طاقته".

و بشأن القدرة على مواجهة السيول والحيلولة دون حصول فيضانات، قال العادلي "نحن نرحب بالسيول القادمة ،  ولدينا فراغ خزني بكل السدود والبحيرات ما يمكنها من استقبال اي  كميات من السيول".

وحول انشاء سدود جديدة، اشار الوزير  الى :" ان المشاريع تنفذ حسب توفر الميزانيات، حيث نود البدء بالعمل على انشاء سد ي بادوش ومكحول وسدود اخرى صغيرة ، خاصة اننا  نحاول استغلال الاتفاق العراقي – الصيني الى جانب مشاريع استصلاح الاراضي باستخدام تكنولوجيا حديثة"، مبيناً " ان هناك سدين في مرحلة التصميم باقليم  كردستان ، وسيكون لنا اجتماع مع وزيرة الموارد المائية في الاقليم الاسبوع المقبل للحديث عن مواضيع السدود في الاقليم".
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