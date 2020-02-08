الحزب الشيوعي يلوح بتدويل جريمة قتل المتظاهرين في النجف

أدان الحزب الشيوعي العراقي، الهجوم على ساحة الاعتصام في النجف، محملا الحكومة المحلية واجهزتها الامنية وحكومة تصريف الاعمال، المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، مطالبا بكشف الجناة ومن يقف وراءهم.



وقال الحزب في بيان :" قامت مجاميع مسلحة منفلتة، امام انظار المحافظ وقائد الشرطة والقوة الامنية المكلفة بحماية ساحة الاعتصام في النجف، بالهجوم على الساحة من عدة محاور مستخدمة الرصاص الحي للاسلحة الخفيفة والمتوسطة مستهدفة المعتصمين بصورة مباشرة".



واضاف البيان :" اننا ، في الوقت الذي ندين فيه باشد عبارات الادانة والشجب هذا الفعل الجبان ، نحمل الحكومة المحلية واجهزتها الامنية وحكومة تصريف الاعمال ، المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة النكراء".



وطالب الحزب بكشف الجناة ، جهات وشخصيات، من اجل تقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، مؤكدا انه يحتفظ بحقه في المطالبة بتحقيق دولي يكشف الحقيقة و القتلة المجرمين ومن يقف وراءهم".



وخلص بيان الحزب الشيوعي الى القول :" نعلن ان الوطن كله ساحة للاحتجاج السلمي بعد ان حوله القتلة المجرمون الفاسدون ساحة للجريمة والفساد".

