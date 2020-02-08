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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 08 شباط 2020 02:54 ص

التخطيط الاستراتيجي : حكومة محمد علاوي ستعيد صياغة مشروع قانون الموازنة

الموازنة
أكدت لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، انها ستؤيد حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد ‏توفيق علاوي باعادة صياغة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020.‏

وقالت عضو اللجنة انعام الخزاعي في تصريح  صحفي :" ان حكومة علاوي ستغير ‏عددا من بنود الموازنة الاتحادية ، بما ينسجم مع برنامجها الحكومي الذي ستقدمه ‏لمجلس النواب "، مبينة :" ان قانون الموازنة سيظهر ملامح الحكومة وخططها في ‏تقديم الخدمات من عدمها ".‏

واضافت :" ان التعديلات التي ستجرى على الموازنة ستمثل وجهة نظر الحكومة ‏وستكون الفيصل في نجاح علاوي من عدمه " ، مبينة :" ان لجنة تقييم البرنامج ‏الحكومي والتخطيط الستراتيجي ستؤيد حكومة علاوي باعادة صياغة مشروع قانون ‏الموازنة الاتحادية لوضع لسمات الحكومة الجديدة وتكون مسؤولة عنها بشكل مباشر ‏‏".‏
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