التخطيط الاستراتيجي : حكومة محمد علاوي ستعيد صياغة مشروع قانون الموازنة

أكدت لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، انها ستؤيد حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد ‏توفيق علاوي باعادة صياغة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020.‏



وقالت عضو اللجنة انعام الخزاعي في تصريح صحفي :" ان حكومة علاوي ستغير ‏عددا من بنود الموازنة الاتحادية ، بما ينسجم مع برنامجها الحكومي الذي ستقدمه ‏لمجلس النواب "، مبينة :" ان قانون الموازنة سيظهر ملامح الحكومة وخططها في ‏تقديم الخدمات من عدمها ".‏



واضافت :" ان التعديلات التي ستجرى على الموازنة ستمثل وجهة نظر الحكومة ‏وستكون الفيصل في نجاح علاوي من عدمه " ، مبينة :" ان لجنة تقييم البرنامج ‏الحكومي والتخطيط الستراتيجي ستؤيد حكومة علاوي باعادة صياغة مشروع قانون ‏الموازنة الاتحادية لوضع لسمات الحكومة الجديدة وتكون مسؤولة عنها بشكل مباشر ‏‏".‏

