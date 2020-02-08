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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 08 شباط 2020 01:00 ص

بعد تبرئته.. ترامب بوجه أول ضرباته للكونجرس

ترامب
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، الكونجرس إلى "شطب" عزله بتهمة استغلال السلطة بعد تبرئته في مجلس الشيوخ الأمريكي.
قال ترامب، في البيت الأبيض، "هل عليهم شطب العزل في مجلس النواب؟ عليهم القيام بذلك لأنه كان خدعة".
وأعلن الرئيس الأمريكي، الخميس، عن تحقيقه "انتصارًا كبيرًا" بعد فشل الديمقراطيين في عزله من منصب الرئاسة، مشيدًا بالأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الذين صوتوا ضد عزله بتهمتي "إساءة استخدام السلطة" و"عرقلة عمل الكونجرس"، مشيرًا إلى أنه "لولا هذا الانتصار لانهارت الأسواق المالية".
ووصف ترامب قضية عزله بأنها كانت "غير عادلة" بالنسبة إليه وإلى عائلته والبلاد، وقال إنه تحمل ما لا يتحمله رئيس آخر، مجددا التأكيد على أن الاتهامات الموجهة إليه كانت كاذبة، وأن مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كانت "مثالية".
وأنهى مجلس الشيوخ الأمريكي محاكمة الرئيس، بتبرئته من التهمتين المنسوبتين إليه، وأصبح ترامب الرئيس الثالث في تاريخ الولايات المتحدة الذي أطلقت ضده إجراءات العزل في الكونجرس، بعد الرئيسين الأسبقين أندرو جونسون (1868)، وبيل كلينتون (1998)، اللذين برأهما الشيوخ أيضا.
جدير بالذكر أن مجلس النواب الأمريكي حاول عام 1973، بدء إجراءات المساءلة بحق الرئيس ريتشارد نيكسون لكنه استقال من منصبه.

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