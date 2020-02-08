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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 08 شباط 2020 12:46 ص

وزير الخارجية : بلاده مستعدة لتقديم 100 مليون دولار للصين والدول الأخرى لمكافحة فيروس "كورونا"

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن بلاده مستعدة لتقديم 100 مليون دولار للصين والدول الأخرى التي ضربها فيروس "كورونا" الجديد لمكافحة الوباء.

وقال بومبيو، في بيان أصدره مساء اليوم الجمعة، إن "الولايات المتحدة تعلن استعدادها لإنفاق حتى 100 مليون دولار أمريكي عبر الصناديق الموجودة لمساعدة الصين والدول المنكوبة الأخرى، إن كان مباشرا أو عن طريق مؤسسات متعددة الأطراف، لاحتواء ومكافحة النوع الجديد لفيروس كورونا".

واعتبر بومبيو أن "هذا الالتزام، إلى جانب ملايين الدولارات التي تم التبرع بها بسخاء من قبل القطاع الخاص الأمريكي، يظهر الزعامة القوية للولايات المتحدة. 

وأشار في هذا السياق إلى أن الخارجية الأمريكية أسهمت، في وقت سابق من الأسبوع، في نقل نحو 17.8 طن من الأدوية والمعدات الطبية كتبرعات، بينها الأقنعة والمراييل وأقنعة التنفس والمواد الحيوية الأخرى، قائلا إن "هذه التبرعات تمثل دليلا على سخاء الشعب الأمريكي".
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أخر تعديل: السبت، 08 شباط 2020 01:16 ص
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