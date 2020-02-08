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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 08 شباط 2020 12:04 ص

اليونسكو تهنئ العراق بإدراج الزيارة الاربعينية ضمن التراث الثقافي

الزيارة الأربعينية
أدرجت المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، النخلة العراقية والزيارة الاربعينية، ضمن قائمة التراث الثقافي الإنساني غير المادي.
وتلقى وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الامير الحمداني، رسالة تهنئة مع شهادة التسجيل الموقعة من قبل المدير العام لليونسكو، على خلفية قرار اللجنة الحكومية الدولية لصيانة التراث الثقافي، إدراج كل من نخيل التمر وما يتعلق به من المعرفة والمهارات والتقاليد والممارسات، إضافة الى توفير الخدمات والضيافة خلال الزيارة الاربعينية في قائمة التراث الثقافي الإنساني غير المادي، بناءً على مقترح مقدم من العراق، فيما تضمنت شهادة التسجيل التأكيد بأن الادراج يسهم بضمان رؤية أفضل للثقافة التراثية، والتوعية بأهميتها وتشجيع الحوار الذي يحترم التنوع الثقافي.
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