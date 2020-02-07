بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 08 شباط 2020
آخر الأخبار
#بلغ_على_مقتدى لحقن الدماء.. مقتدى الصدر الفار إلى إيران مطلوب للشعب العراقي مسيرات عراقية حاشدة.. والمتظاهرون يهتفون ضد علاوي والصدر وإيران مذبحة النجف .. عبد المهدي غير معني ومحمد علاوي يلقي سلاحه في اول مواجهة حقيقية ! الموارد المائية : مرحبا بالسيول القادمة .. السوداني : قتل المتظاهرين السلميين انقلاب على الدولة لجنة نيابية : احزاب ترعى الفساد في مطار النجف الحزب الشيوعي يلوح بتدويل جريمة قتل المتظاهرين في النجف التخطيط الستراتيجي : حكومة محمد علاوي ستعيد صياغة مشروع قانون الموازنة تجريد عناصر الجيش والشرطة من أسلحتهم.. لتحملها ميليشيات الصدر لقتل المتظاهرين بالعراق استشهاد لاعب منتخب العراق للكاراتيه في أحداث النجف
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 07 شباط 2020 11:36 م

لجنة الأمن النيابية : تحذر من مضاعفات سلبية على المشهد الامنى في ديالي

IMG_٢٠٢٠٠٢٠٦_٢٢٢٨١١

حذر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الجمعة، من مضاعفات سلبية على المشهد الامني في ديالى.

وقال العزاوي في حديثه، ان "رئاسة اركان الجيش والعمليات المشتركة بدأت منذ اسابيع خطوات جادة من اجل تطبيق خطة انتشار هي الاكبر في ديالى وستشمل اغلب القواطع تقريبا وهناك سلسلة اجتماعات عقدت مؤخرا من اجل التمهيد لهذه الخطوة الكبيرة".

واضاف، ان "الانتشار اجراء مهم ولكن وضع ديالى وتحدياتها الامنية تفرض التاني بخطة الانتشار بالوقت الراهن لانه سيكون هناك مضاعفات سلبية على المشهد الامني لان نقل قوات من منطقة الى اخرى دون دراية لجغرافيتها وتحدياتها سيؤدي الى خسائر بشرية وهذا ما تحقق قبل فترة"، مبينا ان "اعادة الانتشار ستكون اكثر جدوى اذ تمت في وضع هادى ومستقر بدون اي تحديات في المشهد وهذا ما نحاول التأكيد عليه".

وكانت القيادات الامنية العليا في وزارة الدفاع عقدت مؤخرا سلسلة اجتماعات موسعة في ديالى لبحث ملف اعادة الانتشار الامني الواسع لجميع القواطع ولمختلف التشكيلات.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
IMG_٢٠٢٠٠٢٠٧_٢٢٢٨٤٠

لجنة الأستثمار والأقتصاد : الشركات الصينية ستتوجه الى العراق..... بعد الانتهاء من "فيروس كورونا" 08 شباط 2020 12:05 ص

الزيارة الأربعينية

اليونسكو تهنئ العراق بإدراج الزيارة الاربعينية ضمن التراث الثقافي 08 شباط 2020 12:04 ص

IMG_٢٠٢٠٠٢٠٧_٢٠٤٨٤٧

معتصمو النجف : يصدر بيانآ جديدآ بشأن الاوضاع الأخيرة....داعين قوات الأمن الى مسك زمام الأمور 07 شباط 2020 10:21 م

Doc-P-333899-637166946879458171

أطباء العراق: يقررون تأجيل الاعتصام السلمي في المستشفيات إلى الشهر المقبل 07 شباط 2020 09:47 م

البرلمان

أول رد للبرلمان على إدراج الزيارة الاربعينية على لائحة التراث العالمية 07 شباط 2020 09:06 م

Doc-P-333895-637166898744574847

المنافذ الحدودية : تعلن ضبط حاوية محملة بأدوية منتهية الصلاحية في ميناء أم قصر الجنوبي 07 شباط 2020 08:14 م

images (13)

منظمة الصحة العالمية: نواجه نقصا في معدات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا". 07 شباط 2020 07:44 م

السيول

الموارد المائية : مرحبا بالسيول القادمة .. 07 شباط 2020 02:58 م

التعليقات