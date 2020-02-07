لجنة الأمن النيابية : تحذر من مضاعفات سلبية على المشهد الامنى في ديالي



حذر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الجمعة، من مضاعفات سلبية على المشهد الامني في ديالى.



وقال العزاوي في حديثه، ان "رئاسة اركان الجيش والعمليات المشتركة بدأت منذ اسابيع خطوات جادة من اجل تطبيق خطة انتشار هي الاكبر في ديالى وستشمل اغلب القواطع تقريبا وهناك سلسلة اجتماعات عقدت مؤخرا من اجل التمهيد لهذه الخطوة الكبيرة".



واضاف، ان "الانتشار اجراء مهم ولكن وضع ديالى وتحدياتها الامنية تفرض التاني بخطة الانتشار بالوقت الراهن لانه سيكون هناك مضاعفات سلبية على المشهد الامني لان نقل قوات من منطقة الى اخرى دون دراية لجغرافيتها وتحدياتها سيؤدي الى خسائر بشرية وهذا ما تحقق قبل فترة"، مبينا ان "اعادة الانتشار ستكون اكثر جدوى اذ تمت في وضع هادى ومستقر بدون اي تحديات في المشهد وهذا ما نحاول التأكيد عليه".



وكانت القيادات الامنية العليا في وزارة الدفاع عقدت مؤخرا سلسلة اجتماعات موسعة في ديالى لبحث ملف اعادة الانتشار الامني الواسع لجميع القواطع ولمختلف التشكيلات.