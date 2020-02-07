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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 07 شباط 2020 11:03 م

أئتلاف دولة القانون : نتخوف من حدوث "صفقات سياسية" لتبرئة المتهمين بالارهاب.... في حكومة علاوي

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ابدى القيادي في ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، محمد الصيهود، الخميس ( 6شباط 2020)،  تخوفه من حدوث "صفقات سياسية" في حكومة محمد توفيق علاوي فيما حذر الحكومة المقبلة من السعي لتبرئة متهمين بالارهاب.

وقال الصيهود، إن "قضية تبرئة سياسيين متهمين بالإرهاب، أمر يتعلق بالقضاء العراقي، وليس من من حق اية حكومة حالية او مقبلة تبرئة مجرم او قاتل"، مبينا أن "هناك مخاوف من حصول صفقات سياسية بشأن ذلك".

وأضاف، أنه على "سبيل المثال فأن طارق الهاشمي ورافع العيساوي متهمان بالقيام باعمال إرهابية ضد العراق والعراقيين، وهما مطلوبان للشعب العراقي واي تحرك لتبرئتهما من قبل اية جهة لن يمر".

وأشار الصيهود الى أن "الشيء المطمئن ان القضاء العراقي منفصل عن السلطة التنفيذية، ولهذا ليس من حق رئيس الوزراء او أية شخصية حكومية ان تقوم بتبرئة أي مجرم ثبتت الادانة عليه".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، قد كلف السبت (1 شباط 2020)، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.

بعد ذلك، تعهد علاوي بالانسحاب من منصب رئاسة الوزراء، إذا لم ينفذ جميع المطالب الشعبية التي افرزتها التظاهرات.

وقال علاوي، في كلمة له: "إذا لم أستطع تنفيذ مطالب الشعب العراقي سوف أنسحب من منصب رئاسة الوزراء وهذا وعد قطعته للعراقيين".

وفي غضون ذلك، توقع رئيس كتلة بيارق الخير، محمد الخالدي، الاحد (02 شباط 2020)، موعد تشكيل حكومة، رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، مبينا أن الحسم سيكون قبل انتهاء المهلة المحددة والبالغة شهراً.
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