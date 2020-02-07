متظاهري الكوت بأكدون على رفض تكليف علاوي

أعلن المتظاهرين في مدينة الكوت، مساء اليوم، عن استمرار رفضهم لتكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة.



وأكد عدد من المتظاهرين،أن الحكومة البديلة للحكومة المستقيلة يجب أن تكون متوافقة وتطلعات الشعب من حيث الاستقلالية والقدرة على مسك زمام أمور البلد.



فيما أيد متظاهرون ما جاء في خطبة الجمعة بما يخص استلام القوات الأمنية مهام حماية ساحات التظاهر.