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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 07 شباط 2020 10:12 م

ترامب ينفي إقالة كبير موظفي البيت الأبيض

ترامب
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيبقي على كبير موظفي البيت الأبيض، ميك مولفاني، في منصبه، مع اتخاذ قرار في المستقبل بشأن مساعده ألكساندر فيندمان، الذي أدلى بشهادته في محاكمة العزل أمام مجلس الشيوخ.
وفي أعقاب تبرئة مجلس الشيوخ للرئيس الأمريكي من تهم إساءة استغلال السلطة وتعطيل عمل الكونجرس، التي وجهها إليه مجلس النواب المسيطر عليه من قبل الديمقراطيين، انتشرت شائعات تفيد بأن ترامب ينوي إقالة مولفاني لاعتقاده بأنه عمل ضده خلال محاكمة العزل.
في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الأمريكي، اليوم الجمعة، أنه لا صحة لهذه التقارير.
وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، محاولة إقالته بـ"العار"، وإسقاط التهم عنه بـ"الانتصار الكبير"، مضيفًا أن خسارته للقضية كانت لتتسبب في انهيار الأسواق المالية.
وتابع خلال خطاب ألقاه في واشنطن: "كان يدرك الديمقراطيون منذ اليوم الأول أننا أبرياء، لكنهم استمروا، مرشحو الرئاسة يتحدثون عني بسوء ويحاولون الإطاحة بي".
وأضاف: "هذا لم يكن ليحصل لرئيس آخر، ولا أدري إذا ما كان هناك رئيس يمكنه أن يتحمل ما تحملته، المكائد لم تتوقف لثلاث سنوات".
وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، بتبرئة ترامب من تهمتي "إساءة استخدام السلطة" و"عرقلة عمل الكونجرس"، حيث أعطى المجلس 52 صوتًا لصالح ترامب على التهمة الأولى مقابل 48 صوتًا يرون أن الرئيس مذنب، أما بالنسبة للتهمة الثانية صوت 53 عضوًا بتبرئة ترامب.
وأشاد البيت الأبيض بالتصويت الذي أجراه مجلس الشيوخ الأمريكي، وبرأ فيه ساحة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، ووصف عملية المساءلة بأنها "حملة قامت على سلسلة من الأكاذيب".
وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض في بيان: " انتهت محاولة المساءلة المختلقة التي حاكها الديمقراطيون بإبراء تام لذمة الرئيس دونالد ترامب. وكما كنا نقول طوال الوقت، هو ليس مذنبا".
وانتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تبرئة الرئيس قائلة إن "الرئيس يمثل تهديدًا مستمرًا للديمقراطية الأمريكية، بإصراره على أنه فوق القانون، وأن بإمكانه إفساد الانتخابات إذا أراد ذلك".

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