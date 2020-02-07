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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 07 شباط 2020 09:52 م

المرور تبدأ بتسيير دوريات لضبط المخالفات من البصرة للأنبار

مرور اربيل
أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، أنها ستبدأ غداً بتسييردوريات لضبط المخالفات على الطريق السريع من البصرة وحتى الأنبار.

وذكرت المديرية في بيان أصدرته اليوم، أنها ستبدأ اعتباراً من يوم غد بتسيير دوريات مرور على طريق المرور السريع من محافظة البصرة ولغاية نهايته في محافظة الأنبار.

وأضافت أن ذلك يأتي من أجل “مراقبة الطريق وضبط المخالفات وخاصة مركبات الحمل التي تسير على المسار الأيسر من الطريق والسرعة.
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