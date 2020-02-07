المرور تبدأ بتسيير دوريات لضبط المخالفات من البصرة للأنبار

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، أنها ستبدأ غداً بتسييردوريات لضبط المخالفات على الطريق السريع من البصرة وحتى الأنبار.



وذكرت المديرية في بيان أصدرته اليوم، أنها ستبدأ اعتباراً من يوم غد بتسيير دوريات مرور على طريق المرور السريع من محافظة البصرة ولغاية نهايته في محافظة الأنبار.



وأضافت أن ذلك يأتي من أجل “مراقبة الطريق وضبط المخالفات وخاصة مركبات الحمل التي تسير على المسار الأيسر من الطريق والسرعة.