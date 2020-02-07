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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 07 شباط 2020 09:37 م

أول رد من ترامب على تمزيق بيلوسي خطابه في الكونجرس

ترامب
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، انتهكت القانون عندما مزقت نسخة من خطابه في الكونجرس.
وقال ترامب، اليوم الجمعة، "هذا أمر مرعب ما فعلته بيلوسي غير قانوني على الإطلاق لأن هذه الوثيقة رسمية".
وشدد على أن بيلوسي، "انتهكت القانون في تصرف غير محترم" ليس بالنسبة إلى النواب فقط بل للولايات المتحدة كلها.

وألقى ترامب، الأربعاء الماضي، كلمة ثالثة في الكونغرس الأمريكي تحدث فيها عن الانتخابات الرئاسية المقبلة وقضية عزله التي بادر بها الديمقراطيون في مجلس النواب بقيادة بيلوسي، متهمين إياه بالإساءة في استخدام السلطة عبر "الضغط" على الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لكي يفتح تحقيقا مع نجل منافسه في الاستحقاق الرئاسي، جو بايدن، ونجله، هانتر بايدن.
وبعد ختام كلمة ترامب، مزقت بيلوسي، التي سبق أن رفض مصافحتها، نسخة ورقية للخطاب بصورة استعراضية وألقت الورقة على طاولتها.
ولاحقا، وصفت بيلوسي كلمة ترامب، الذي تمت تبرئته في إطار قضية العزل من قبل مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية، بـ"المخجلة والكريهة" لأنها تضمنت "أكاذيب كثيرة"
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