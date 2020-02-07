بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 07 شباط 2020
آخر الأخبار
#بلغ_على_مقتدى لحقن الدماء.. مقتدى الصدر الفار إلى إيران مطلوب للشعب العراقي مسيرات عراقية حاشدة.. والمتظاهرون يهتفون ضد علاوي والصدر وإيران مذبحة النجف .. عبد المهدي غير معني ومحمد علاوي يلقي سلاحه في اول مواجهة حقيقية ! الموارد المائية : مرحبا بالسيول القادمة .. السوداني : قتل المتظاهرين السلميين انقلاب على الدولة لجنة نيابية : احزاب ترعى الفساد في مطار النجف الحزب الشيوعي يلوح بتدويل جريمة قتل المتظاهرين في النجف التخطيط الستراتيجي : حكومة محمد علاوي ستعيد صياغة مشروع قانون الموازنة تجريد عناصر الجيش والشرطة من أسلحتهم.. لتحملها ميليشيات الصدر لقتل المتظاهرين بالعراق استشهاد لاعب منتخب العراق للكاراتيه في أحداث النجف
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 07 شباط 2020 09:06 م

أول رد للبرلمان على إدراج الزيارة الاربعينية على لائحة التراث العالمية

البرلمان

هنأ حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، على إدراج "الزيارة الاربعينية للامام الحسين بن علي عليهما السلام و النخلة" على لائحة التراث العالمية، مشيرا أن هذا الإنجاز وما سبقه بادراج  "بابل والاهوار" يعد مفخرة لكل العراق من اقصاه إلى اقصاه.
وذكر الكعبي في بيان، "ابارك للعراق بشعبه وحضارته وتأريخه العريق ، ادراجتوفير الخدمات والضيافة خلال الزيارة الاربعينية ، و نخيل التمر وكل ما يتعلق به من كافة المهارات والممارسات ، في قائمة التراث الثقافي الانساني غير المادي".


واشاد بجميع الجهود المبذولة التي تسعى جاهدة لاستعادة الق وزهو ومكانة العراق في شتى المفاصل والميادين ، داعيا السلطتين التشريعية والتنفيذية الى التعاون في تقديم الدعم الكامل لاستمرار نجاح زيارة الاربعين من مختلف النواحي كونها اكبر التجمعات البشرية في العالم، فضلا عن ملف النخيل بأعتباره احدى العوامل المهمة لامتداد الحضارة العراقية والعربية.


وعدّ الكعبي هذا الانجاز الثقافي الكبير وما سبقه من ادراج مدينة بابل التأريخية ، والاهوار مفخرة لكل العراق من اقصاه الى اقصاه.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
IMG_٢٠٢٠٠٢٠٧_٢٠٤٨٤٧

معتصمو النجف : يصدر بيانآ جديدآ بشأن الاوضاع الأخيرة....داعين قوات الأمن الى مسك زمام الأمور 07 شباط 2020 10:21 م

Doc-P-333899-637166946879458171

أطباء العراق: يقررون تأجيل الاعتصام السلمي في المستشفيات إلى الشهر المقبل 07 شباط 2020 09:47 م

Doc-P-333895-637166898744574847

المنافذ الحدودية : تعلن ضبط حاوية محملة بأدوية منتهية الصلاحية في ميناء أم قصر الجنوبي 07 شباط 2020 08:14 م

images (13)

منظمة الصحة العالمية: نواجه نقصا في معدات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا". 07 شباط 2020 07:44 م

السيول

الموارد المائية : مرحبا بالسيول القادمة .. 07 شباط 2020 02:58 م

1

استشهاد لاعب منتخب العراق للكاراتيه في أحداث النجف 07 شباط 2020 01:01 م

الذرة-الصفراء-668x350

كربلاء تسوق اكثر من 2000 طن من الذرة الصفراء .. قبل نهاية الموسم 07 شباط 2020 12:06 م

1220187141637798290499

موارد ديالى : الخزين المائي يكفي لزراعة نصف مليون دونم 07 شباط 2020 12:04 م

التعليقات