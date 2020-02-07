أول رد للبرلمان على إدراج الزيارة الاربعينية على لائحة التراث العالمية

هنأ حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، على إدراج "الزيارة الاربعينية للامام الحسين بن علي عليهما السلام و النخلة" على لائحة التراث العالمية، مشيرا أن هذا الإنجاز وما سبقه بادراج "بابل والاهوار" يعد مفخرة لكل العراق من اقصاه إلى اقصاه.

وذكر الكعبي في بيان، "ابارك للعراق بشعبه وحضارته وتأريخه العريق ، ادراجتوفير الخدمات والضيافة خلال الزيارة الاربعينية ، و نخيل التمر وكل ما يتعلق به من كافة المهارات والممارسات ، في قائمة التراث الثقافي الانساني غير المادي".



واشاد بجميع الجهود المبذولة التي تسعى جاهدة لاستعادة الق وزهو ومكانة العراق في شتى المفاصل والميادين ، داعيا السلطتين التشريعية والتنفيذية الى التعاون في تقديم الدعم الكامل لاستمرار نجاح زيارة الاربعين من مختلف النواحي كونها اكبر التجمعات البشرية في العالم، فضلا عن ملف النخيل بأعتباره احدى العوامل المهمة لامتداد الحضارة العراقية والعربية.



وعدّ الكعبي هذا الانجاز الثقافي الكبير وما سبقه من ادراج مدينة بابل التأريخية ، والاهوار مفخرة لكل العراق من اقصاه الى اقصاه.