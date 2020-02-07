بينهم امرأة.. اعتقال 3 إرهابيين بالبصرة

أعلنت قيادة الشرطة في محافظة البصرة، عن اعتقال 3 متهمين بالإرهاب بينهم امرأة.



وأصدرت القيادة بيان، قالت أن بناءاً على معلومات استخباراتية دقيقة وبعد المتابعة والمراقبة تمكنت مفارز مكافحة الإجرام من القبض على المتهمين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، أحدهم من سكنة محافظة المثنى.



وأشارت إلى إحالة المتهمين للجهات المختصة لاكمال الإجراءات القانونية بحقهم.