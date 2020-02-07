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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 07 شباط 2020 08:29 م

مظاهرات وسط ذي قار تأييداً لخطبة المرجعية الدينية

التظاهرات
قام عدد من المواطنين بالتظاهر في ساحة الحبوبي وسط ذي قار، تأييداً لخطبة المرجعية الدينية.
ورفع المتظاهرون صور علي السيستاني، ولافتات لعشائر المحافظة تعلن دعمها للتظاهرات.
وأكدت المرجعية الدينية العليا على وجوب أن تتحمل القوات الأمنية الرسمية مسؤولية حفظ الامن والاستقرار، وحماية ساحات الاحتجاج والمتظاهرين السلميين، وكشف المعتدين والمندسين، لافتة الى أن لا مبرر لتنصلها عن القيام بواجباتها في هذا الإطار.
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