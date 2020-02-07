بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 07 شباط 2020
آخر الأخبار
مسيرات عراقية حاشدة.. والمتظاهرون يهتفون ضد علاوي والصدر وإيران مذبحة النجف .. عبد المهدي غير معني ومحمد علاوي يلقي سلاحه في اول مواجهة حقيقية ! الموارد المائية : مرحبا بالسيول القادمة .. السوداني : قتل المتظاهرين السلميين انقلاب على الدولة لجنة نيابية : احزاب ترعى الفساد في مطار النجف الحزب الشيوعي يلوح بتدويل جريمة قتل المتظاهرين في النجف التخطيط الستراتيجي : حكومة محمد علاوي ستعيد صياغة مشروع قانون الموازنة تجريد عناصر الجيش والشرطة من أسلحتهم.. لتحملها ميليشيات الصدر لقتل المتظاهرين بالعراق استشهاد لاعب منتخب العراق للكاراتيه في أحداث النجف ياسر قاسم .. هل يرتدي قميص الاسود ؟
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 07 شباط 2020 07:44 م

منظمة الصحة العالمية: نواجه نقصا في معدات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا".

images (13)

حذرت منظمة الصحة العالمية، الجمعة (7 شباط 2020)، من مخاطر ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت المنظمة في مؤتمر صحفي، "نواجه نقصا في معدات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا".

وحذرت من "مخاطر ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا".

وكان رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال، إن العالم يواجه نقصا في الملابس الواقية، والكمامات، والقفازات، وغيرها من معدات الوقاية لمكافحة وباء فيروس "كورونا" المنتشر.

وأوضح غيبريسوس في كلمة أمام المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، أنه حتى الساعة السادسة صباحا بتوقيت جنيف، اليوم الجمعة، كانت هناك 31211 حالة إصابة مؤكدة في الصين و637 حالة وفاة.

وأضاف: "خلال اليومين الأخيرين، كان هناك عدد أقل من الإصابات المبلغ عنها في الصين، وهذا خبر سار"، إلا أنه حذر من أن هذه الأرقام قد ترتفع مرة أخرى.

وكان مدير المنظمة قد أعلن في وقت سابق أنه حتى الآن لم يعرف سوى القليل عن فيروس "كورونا" الجديد، عدا حقيقة أنه أكثر خطورة على كبار السن وعلى أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل السكري وضغط الدم.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
Doc-P-333895-637166898744574847

المنافذ الحدودية : تعلن ضبط حاوية محملة بأدوية منتهية الصلاحية في ميناء أم قصر الجنوبي 07 شباط 2020 08:14 م

السيول

الموارد المائية : مرحبا بالسيول القادمة .. 07 شباط 2020 02:58 م

1

استشهاد لاعب منتخب العراق للكاراتيه في أحداث النجف 07 شباط 2020 01:01 م

الذرة-الصفراء-668x350

كربلاء تسوق اكثر من 2000 طن من الذرة الصفراء .. قبل نهاية الموسم 07 شباط 2020 12:06 م

1220187141637798290499

موارد ديالى : الخزين المائي يكفي لزراعة نصف مليون دونم 07 شباط 2020 12:04 م

11-2

الاستكشافات النفطية توقف عملها في المناطق الغربية لهذا السبب .. 07 شباط 2020 11:44 ص

محمد توفيق علاوي

نائبة : رئيس الوزراء المكلف سيعيد تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي 07 شباط 2020 11:28 ص

نينوى--768x432

نائب عن نينوى يحذر من ممارسات تعيد الموصل لما قبل دخول داعش 07 شباط 2020 11:21 ص

التعليقات