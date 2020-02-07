قوات الأمن تدخل مع المتظاهرين إلى ساحة الصدرين بالنجف

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بان القوات الأمنية دخلت مع المتظاهرين إلى ساحة الصدرين في محافظة النجف.



وقال المصدر ، إن "المتظاهرين تجمعوا، عصر اليوم، في ساحة ثوره العشرين، وتوجهوا مشياً على الأقدام إلى ساحة الصدرين مكان الاعتصام".



وأضاف أن "المتظاهرين دخلوا مع القوات الأمنية إلى الساحة، فيما تولّت القوات الأمنية زمام الأمور لحماية المتظاهرين".



وتجمع عشرات المتظاهرين، عصر اليوم الجمعة، تحت مجسرات ثورة العشرين وسط محافظة النجف.





