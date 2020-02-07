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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 07 شباط 2020 06:37 م

حملة أمنية في ذى قار لمتابعة المطلوبين قضائيا

الشرطة
أعلنت إدارة شرطة ذي قار، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على عدد من المطلوبين خلال حملة أمنية في المحافظة.
وذكرت القيادة الشرطة بالمحافظة في بيان أصدرته، أن مديرية شرطة قضاء الرفاعي نفذت ممارسة امنية، حيث تم نصب السيطرات المفاجئة وتكثيف الدوريات الراجلة ومسك مداخل القضاء لمتابعة المطلوبين قضائيا.
وأضاف البيان أنه نتيجة الانتشار الامني اثناء الممارسة،
تم القبض على عدد من المطلوبين والمخالفين واحالتهم للجهات المختصة.
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