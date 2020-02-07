النقل تعلن عن عودة 228 نازحا إلى مناطق سكناهم الأصلية

أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، اعادة 228 نازحاً من مخيمات الخازر وحسن شام وكوكلجي ونبي يونس الى مناطق سكناهم الاصلية.



وقال مدير عام الشركة العامة لنقل المسافرين كريم حسين في بيان “تم نقل 228 نازحا خلال الايام الثلاثة الماضية من المخيمات الى مناطقهم الاصلية”.



واضاف “الشركة تسعى دائما الى المساهمة والمساندة في انهاء ملف النازحين والملفات الاخرى التي تقع على عاتق الشركة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في سبيل انهاء معاناتهم وارجاعهم الى مناطق سكناهم الاصلية”.



يذكران الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود احدى تشكيلات وزارة النقل نقلت مليونين و336 ألفاً و619 نازحاً لغاية 31 كانون الأول 2019.

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