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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 07 شباط 2020 02:37 م

التخطيط الستراتيجي : حكومة محمد علاوي ستعيد صياغة مشروع قانون الموازنة

لجنة التخطيط الاستراتيجي

اكدت لجنة التخطيط الستراتيجي النيابية، انها ستؤيد حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد ‏توفيق علاوي باعادة صياغة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020.‏

وقالت عضو اللجنة انعام الخزاعي في تصريح  صحفي :" ان حكومة علاوي ستغير ‏عددا من بنود الموازنة الاتحادية ، بما ينسجم مع برنامجها الحكومي الذي ستقدمه ‏لمجلس النواب "، مبينة :" ان قانون الموازنة سيظهر ملامح الحكومة وخططها في ‏تقديم الخدمات من عدمها ".‏

واضافت :" ان التعديلات التي ستجرى على الموازنة ستمثل وجهة نظر الحكومة ‏وستكون الفيصل في نجاح علاوي من عدمه " ، مبينة :" ان لجنة تقييم البرنامج ‏الحكومي والتخطيط الستراتيجي ستؤيد حكومة علاوي باعادة صياغة مشروع قانون ‏الموازنة الاتحادية لوضع لسمات الحكومة الجديدة وتكون مسؤولة عنها بشكل مباشر ‏‏".‏

 

ف.ا

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