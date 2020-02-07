التخطيط الستراتيجي : حكومة محمد علاوي ستعيد صياغة مشروع قانون الموازنة

اكدت لجنة التخطيط الستراتيجي النيابية، انها ستؤيد حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي باعادة صياغة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020.
وقالت عضو اللجنة انعام الخزاعي في تصريح صحفي :" ان حكومة علاوي ستغير عددا من بنود الموازنة الاتحادية ، بما ينسجم مع برنامجها الحكومي الذي ستقدمه لمجلس النواب "، مبينة :" ان قانون الموازنة سيظهر ملامح الحكومة وخططها في تقديم الخدمات من عدمها ".
واضافت :" ان التعديلات التي ستجرى على الموازنة ستمثل وجهة نظر الحكومة وستكون الفيصل في نجاح علاوي من عدمه " ، مبينة :" ان لجنة تقييم البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي ستؤيد حكومة علاوي باعادة صياغة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لوضع لسمات الحكومة الجديدة وتكون مسؤولة عنها بشكل مباشر ".
ف.ا