فرنسا تعلن تخفيض ترسانتها النووية لأقل من 300 رأسا نوويا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، بأن بلاده خفضت ترسانتها إلى ما دون الـ300 رأس نووي.



وقال في كلمة نقلتها وكالة “فرانس برس” أن “الأوروبيين لا يمكنهم الاكتفاء بدور المتفرجين” في سباق التسلح.



واشار الى ان بلاده لن تكون مرنة بشأن طموح إيران النووي، وهي عازمة على ألا تمتلك طهران أسلحة نووية أبدا.



وأعلنت دول فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الثلاثاء الماضي، تفعيل آلية تسوية المنازعات بالاتفاق النووي الإيراني، وأكدت رفض “الحجج الإيرانية” لخفض طهران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، مؤكدة عدم وجود أساس قانوني لذلك.

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