نائبة عن النصر : علاوي قادر على حصر السلاح بيد الدولة بعد تشكيل حكومته

اكدت النائب عن ائتلاف النصر، هدى سجاد، اليوم الجمعة، ان حصر السلاح بيد الدولة، خلال حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، ليس بالامر الصعب ويمكن فعله بكل سهولة، مشيرة الى انه في زمن حكومة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، كان السلاح شبه محصور .



وقالت سجاد في حديث لها ان”حكومة علاوي قادرة على حصر السلاح اذا ما اتخذت عدة خطوات حازمة لذلك، كما ان الجهات التي تمتلك السلاح بشكل مفرط ولغير مصلحة الدولة وتقوم باستخدامه معروفة بشكل واضح ولمن عائديتها وانتمائها بما فيها من يدعي انتمائه لفصائل الحشد الشعبي، ويجب ضبطها بشكل اساسي لان الحشد وسلاحه بيد القائد العام للقوات المسلحة”، مبينة ان “مهمة علاوي تعتبر سهلة لتطبيق حصر السلاح كونه هو القائد الاول لكل التشكيلات والجهات العسكرية في حال تمكن من تشكيل حكومته والعبور بها من مجلس النواب”.



وفي اجابتها حول ان رئيس الوزراء المكلف هو “اختيار الشعب” كما تم وصفه، اجابت النائب، ان “علاوي هو نواة لساحات التظاهر، ولديه حنكة وخبرة سياسية ومهنية ونزاهة وسيرة ذاتيه تميزه عن بقية المرشحين الذين سبقوه”، موضحة انها عملت على ملف وزارة الاتصالات خلال ترأس علاوي لها كوزير في الحكومات السابقة الى ان تمت اقالته حيث كان مظلوما بشكل كبير لانه نجح بادارة وزارته .



واشارت النائب، الى ان “الكثير يشهدون لعلاوي بنزاهته وسينجح بحكومته القادمة في حال تمكن من الابتعاد عن الضغوط السياسية”، مؤكدة ان “على الكتل السياسية مساعدته بشكل كبير لاكمال تشكيل كابينته الوزارية في المدة الدستورية المحددة له”.

ع د