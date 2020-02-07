ياسر قاسم .. هل يرتدي قميص الاسود ؟



كشف المدير الاداري للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم باسل كوركيس، عن مصير لاعب نادي اربيل ياسر قاسم مع اسود الرافدين.



وقال كوركيس :" ان عودة اللاعب ياسر قاسم للعب مجددا ، وهذه المرة مع نادي اربيل، هي خطوة جيدة ونتمنى ان يعود اللاعب لسابق عهده ومستواه".



واضاف :" نتمنى ان يعود ياسر قاسم الى مستواه المعهود من اجل عودته الى صفوف المنتخب الوطني، فهو لاعب مميز ويمتلك مهارة عالية"، مبيناً :" ان ابواب المنتخب مفتوحة لقاسم ولا يوجد ضده اي قرار اداري ".



يذكر ان نادي اربيل تعاقد مع ياسر قاسم حتى نهاية هذا الموسم .