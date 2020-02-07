بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 07 شباط 2020
آخر الأخبار
تجريد عناصر الجيش والشرطة من أسلحتهم.. لتحملها ميليشيات الصدر لقتل المتظاهرين بالعراق استشهاد لاعب منتخب العراق للكاراتيه في أحداث النجف ياسر قاسم .. هل يرتدي قميص الاسود ؟ أمريكا تعتزم تمديد إعفاء العراق من العقوبات على استيراد الغاز والكهرباء الإيرانيين كربلاء تسوق اكثر من 2000 طن من الذرة الصفراء .. قبل نهاية الموسم موارد ديالى : الخزين المائي يكفي لزراعة نصف مليون دونم الاستكشافات النفطية توقف عملها في المناطق الغربية لهذا السبب .. متظاهرو ذي قار يهددون بمليونية شعبية على أبواب المنطقة الخضراء نائبة : رئيس الوزراء المكلف سيعيد تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي نائب عن نينوى يحذر من ممارسات تعيد الموصل لما قبل دخول داعش
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 07 شباط 2020 12:10 م

ياسر قاسم .. هل يرتدي قميص الاسود ؟

NB-240201-636655234530616672
ياسر قاسم .. هل يرتدي قميص الاسود ؟

كشف المدير الاداري للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم باسل كوركيس، عن مصير لاعب نادي اربيل ياسر قاسم مع اسود الرافدين.

وقال كوركيس :" ان عودة اللاعب ياسر قاسم للعب مجددا ، وهذه المرة مع نادي اربيل، هي خطوة جيدة ونتمنى ان يعود اللاعب لسابق عهده ومستواه".

واضاف :" نتمنى ان يعود ياسر قاسم الى مستواه المعهود من اجل عودته الى صفوف المنتخب الوطني، فهو لاعب مميز ويمتلك مهارة عالية"،  مبيناً :" ان ابواب المنتخب مفتوحة لقاسم ولا يوجد ضده  اي قرار اداري ".

يذكر ان  نادي اربيل تعاقد مع ياسر قاسم حتى نهاية هذا الموسم .
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
جوجل

تسريبات تكشف مواصفات هواتف “غوغل” في 2020 07 شباط 2020 08:22 ص

ريال مدريد

ريال سوسييداد يقصي ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا 07 شباط 2020 07:52 ص

واتساب

اكتشاف خلل أمني خطير في واتسآب 06 شباط 2020 05:09 م

121-172352-art-s-farewell-utiful-women_700x400

بعد تصاعد أزمته مع برشلونة .. مانشستر سيتي يسعى لخطف ميسي “بالمجان” 06 شباط 2020 12:24 م

DSC03721

غدا الجمعة .. استئناف دوري اليد الممتاز .. في البصرة 06 شباط 2020 11:35 ص

EP6naUPWoAARa4I

وفاة الممثل الأميركي كيرك دوغلاس عن 103 أعوام 06 شباط 2020 11:00 ص

IMG_٢٠٢٠٠٢٠٥_٢٢٢٢٠٩

خمس لاعيبة خارج قائمة ريال مدريد أمام سوسيداد.... بسبب الانفلونزا 05 شباط 2020 11:58 م

الزمالك

اليوم.. بدء فعاليات قرعة دوري أبطال أفريقيا بالقاهرة 05 شباط 2020 12:47 م

التعليقات