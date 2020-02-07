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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 07 شباط 2020 12:09 م

أمريكا تعتزم تمديد إعفاء العراق من العقوبات على استيراد الغاز والكهرباء الإيرانيين

الخزانة المريكية

تعتزم وزارة الخزانة الأمريكية، تمديد الإعفاء الممنوح للعراق من العقوبات المفروضة على استيراد الغاز والكهرباء من إيران، بحسب تقارير صحيفة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن "الإدارة الأمريكية تخطط لتمديد إعفاء العراق من الحظر على استيراد الغاز والكهرباء من إيران".

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن "الخطوة الأمريكية تأتي في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن وبغداد تخفيف التوترات بعد بضعة أسابيع من التصعيد بين إيران والولايات المتحدة".

وكانت الولايات المتحدة، أعلنت في أكتوبر الماضي، السماح للعراق باستيراد الغاز والكهرباء من إيران لمدة 120 يوما تنتهي الأسبوع المقبل.

وقالت "وول ستريت جورنال"، إن هناك بعض الخلافات داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن هذه التصاريح.

وأوضحت أن "بعض المسؤولين الأمريكيين اقترحوا أنه وفي ضوء التوتر الأخير بين البلدين، فمن الأفضل تمديد إعفاء العراق من الحظر على الغاز الإيراني".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي مطلع على الملف الإيراني في هذا المجال قوله: "نريد مواصلة الضغط على إيران، ولكن هذا لا ينبغي أن يكون على حساب زعزعة الاستقرار الاقتصادي لجيرانها".

من جانبه، قال مسؤول عراقي لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "المسؤولين الأمريكيين هددوا بغداد بأن الولايات المتحدة قد تعيد النظر في قرارها بتمديد إعفاء الحظر إذا تعرضت القوات الأمريكية للأذى جراء هجمات محتملة في العراق".

ويستورد العراق نحو 28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من طهران لمصانعه، كما أنه يشتري 1300 ميغاواط من الكهرباء الإيرانية لسد العجز في الطاقة الكهربائية.

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