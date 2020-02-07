كربلاء تسوق اكثر من 2000 طن من الذرة الصفراء .. قبل نهاية الموسم



اعلنت مديرية زراعة كربلاء عن تسويق اكثر من 2000 طن من محصول الذرة الصفراء، فيما توقعت ان يصل اجمالي المحصول نهاية الموسم الى اكثر من 3 الاف طن.



وقال مدير اعلام المديرية باهر غالي في تصريح صحفي :" ان المزارعين سوقوا عبر منفذ التسويق ( شركة مابين النهرين العامة للبذور ) لغاية الان 2376 طنا من محصول الذرة الصفراء، فيما نتوقع ان يبلغ المحصول بحسب الخطة اكثر من 3 الاف طن ".



واوضح غالي :" ان المساحة التي تم تخصيصها لزراعة محصول الذرة بلغت (2990) دونما "، مبينا :" ان سعر الطن الواحد يبلغ 350 ألف دينار ، وهو سعر مدعوم من اجل تشجيع الفلاحين على التوسع بالانتاج ".

