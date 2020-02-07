موارد ديالى : الخزين المائي يكفي لزراعة نصف مليون دونم



اعلنت دائرة الموارد المائية في ديالى :"ان حجم الاحتياطي المائي في سدود المحافظة ، ومنها حمرين ، جيد جدا وسيمر عام 2020 دون اية شحة".



وقال مدير الدائرة مهند المعموري :" ان الاحتياطي المتوفر في ديالى يبلغ حاليا مليارا و400 مليون متر مكعب ، بالاضافة الى حجم الاطلاقات والايرادات التي حددت بـ 100متر مكعب / ثا ".



واكد :" ان الخزين المائي امن دعم الخطة الزراعية للموسم الشتوي ، التي بلغت نصف مليون دونم ، وهو رقم كبير ما كان ليتحقق لولا توفر احتياطي جيد من المياه ".



وتمتلك ديالى 5 سدود ابرزها حمرين الذي تبلغ طاقته التخزينية القصوى مليارين و400 مليون متر مكعب ويمثل الخزين الستراتيجي للمحافظة.

