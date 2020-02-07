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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 07 شباط 2020 12:04 م

موارد ديالى : الخزين المائي يكفي لزراعة نصف مليون دونم

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موارد ديالى : الخزين المائي يكفي لزراعة نصف مليون دونم

اعلنت دائرة الموارد المائية في ديالى :"ان حجم الاحتياطي المائي في  سدود المحافظة ، ومنها حمرين ، جيد جدا وسيمر عام  2020 دون اية شحة".

وقال مدير الدائرة مهند المعموري :" ان الاحتياطي المتوفر في ديالى يبلغ حاليا مليارا و400 مليون متر مكعب ، بالاضافة الى حجم الاطلاقات والايرادات التي حددت بـ 100متر مكعب / ثا ".

واكد :" ان الخزين المائي امن دعم الخطة الزراعية للموسم الشتوي ، التي بلغت نصف مليون دونم ، وهو رقم كبير ما كان ليتحقق لولا  توفر احتياطي جيد من المياه ".

وتمتلك ديالى 5 سدود ابرزها حمرين الذي تبلغ طاقته التخزينية القصوى مليارين و400 مليون متر مكعب ويمثل الخزين الستراتيجي للمحافظة.
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